Более 79% трудоспособного населения Волгоградской области проживает в городах

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте от 15 лет и старше за период с декабря 2025 по февраль 2026 года составила 1294 тыс. человек. Такие данные приводит Волгоградстат.

Мужчины преобладают в структуре рабочей силы Волгоградской области

Фото: Марина Окорокова

Большая часть трудоспособного населения проживает в городах — 79,3%, в сельской местности живут 20,7% от общего числа. В гендерной структуре преобладают мужчины: их доля составляет 52,2%, женщины занимают 47,8%.

Уровень участия мужчин в рабочей силе выше, чем у женщин. В целом по региону он достиг 62,1%. Этот показатель отражает отношение численности рабочей силы к общей численности населения соответствующей возрастной группы.

Марина Окорокова