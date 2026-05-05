Более 79% трудоспособного населения Волгоградской области проживает в городах
Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте от 15 лет и старше за период с декабря 2025 по февраль 2026 года составила 1294 тыс. человек. Такие данные приводит Волгоградстат.
Мужчины преобладают в структуре рабочей силы Волгоградской области
Фото: Марина Окорокова
Большая часть трудоспособного населения проживает в городах — 79,3%, в сельской местности живут 20,7% от общего числа. В гендерной структуре преобладают мужчины: их доля составляет 52,2%, женщины занимают 47,8%.
Уровень участия мужчин в рабочей силе выше, чем у женщин. В целом по региону он достиг 62,1%. Этот показатель отражает отношение численности рабочей силы к общей численности населения соответствующей возрастной группы.