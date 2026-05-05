Рост просрочки по кредитам в Северной Осетии составил 1,5%

Северная Осетия заняла второе место в рейтинге регионов РФ по росту просрочки по кредитам в марте 2026 года относительно февраля. Показатель вырос на 1,5%, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край с ростом 1,6%. Третье место заняла Калмыкия, где просрочка увеличилась на 1,3%. В топ-5 российских регионов также вошли Санкт-Петербург и Крым, рост в каждом составил 0,9%.

По итогам 1 марта регионы Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга субъектов РФ по доле просроченной задолженности населения перед банками.

