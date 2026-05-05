В Новороссийске 650 человек остались без воды из-за утечки

В Новороссийске приостановили подачу холодной воды в восьми жилых домах из-за произошедшей утечки, об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с аварийно-восстановительными работами без водоснабжения остались следующие адреса:

  • ул. Мефодиевская, 110, 112, 116, 118, 120
  • ул. Пожарского, 6, 8
  • ул. Бойлерная

По подсчетам МУП «Водоканал», в настоящее время вода отсутствует у 650 абонентов в Восточном районе Новороссийска. На период проведения восстановительных работ ресурсоснабжающая организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко

