В Новороссийске 650 человек остались без воды из-за утечки
В Новороссийске приостановили подачу холодной воды в восьми жилых домах из-за произошедшей утечки, об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В связи с аварийно-восстановительными работами без водоснабжения остались следующие адреса:
- ул. Мефодиевская, 110, 112, 116, 118, 120
- ул. Пожарского, 6, 8
- ул. Бойлерная
По подсчетам МУП «Водоканал», в настоящее время вода отсутствует у 650 абонентов в Восточном районе Новороссийска. На период проведения восстановительных работ ресурсоснабжающая организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.