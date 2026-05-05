В Катайске в аварии пострадали три человека

После столкновения автомобиля с электроопорой в Катайске пострадали три пассажира. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ранним утром 3 мая 19-летний водитель ВАЗ-2112, двигаясь по Катайску, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП пострадали три пассажира — две 16-летние девушки и 20-летний молодой человек. Сам водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его разыскали. Выяснилось, что у юноши нет водительских прав.

Виталина Ярховска