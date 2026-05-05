Из петербургского распределительного центра украли видеорегистраторы на 280 тыс. рублей
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор ранее судимому Анатолию Григорьеву, похитившему из серверной распределительного центра маркетплейса четыре видеорегистратора. Сумма ущерба составила 280 тыс. рублей. Подсудимый получил 2 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокураторе Санкт-Петербурга.
Суд установил, что преступление совершалось в период с июля по август 2024 года. Фигурант проникал в помещение серверной распределительного центра на Колпинском шоссе и похищал оборудование, которое впоследствии выставлял на продажу в интернете.
Прокуратура Пушкинского района поддержала государственное обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд назначил наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.