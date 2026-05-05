Магнитогорский санаторий «Юбилейный» готовит пляж к открытию сезона

В санатории «Юбилейный» в Магнитогорске завершается обустройство прибрежной зоны озера Банное к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината, в структуру которого входит учреждение.

Подготовка пляжа включает в себя модернизацию инфраструктуры и создание новых локаций. На данный момент на набережной протяженностью более 1,8 тыс. м провели работы по благоустройству и обновлению малых архитектурных форм. Полностью подготовлена спортивная и водная база. В распоряжении гостей — прокат катеров, яхт, водных лыж и вейкбордов, а также катамараны и сап-доски. Кроме того, появится зона отдыха в тени деревьев, которую оборудуют гамаками и дополнительными лежаками.

Старт пляжного сезона в «Юбилейном» запланирован на конец мая — начало июня в зависимости от погодных условий.