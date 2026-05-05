Реставрация мозаики в ростовском переходе обойдется в 48 млн рублей

В Ростове объявлен поиск нового подрядчика для ремонта подземного перехода, украшенного мозаикой. Соответствующая информация была размещена на сайте РосТендер.

Объект расположен на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Согласно условиям контракта, исполнителю предстоит провести реставрацию мозаичного панно и капитальный ремонт сооружения. Заказчиком тендера выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

Начальная стоимость контракта определена в 48,1 млн руб. Итоги конкурса планируется подвести 13 мая. Выполнение всех работ должно быть завершено до 15 октября 2027 года.

Мария Хоперская