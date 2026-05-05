В Ростовской области число кемпингов и баз отдыха выросло в 2,7 раза

В Ростовской области на 28 апреля в реестр средств размещения внесли 11 кемпингов и 102 базы отдыха. Это в 2,7 раза больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу областного минэкономразвития.

По данным на апрель 2026 года, кемпинги и базы отдыха предлагают туристам 2,4 тыс. номеров. Общая единовременная вместимость этих объектов составляет 5,2 тыс. мест.

Все средства размещения делятся на четыре типа: гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. При этом по законодательству РФ тип «кемпинг» не выделен в отдельную категорию и может относиться к типу «база отдыха».

Мария Хоперская