ТЮЗы Пензы и Заречного получат почти 1,3 млн руб. на развитие

Учреждения культуры Пензенской области получат дополнительное финансирование из бюджета. Подписано соответствующее постановление правительства о перераспределении ассигнований региональному минкульту с резервных средств.

Правительство региона перераспределило резервные средства в пользу пензенских театров

Фото: Пензенский ТЮЗ

В документе идет речь о предоставлении субсидий муниципалитетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров. Кроме того, дополнительные средства получат театры, расположенные в городах с населением до 300 тыс. человек.

Так, по 642,2 тыс. руб. в 2026 году получат Пензенский ТЮЗ и театр юного зрителя Заречного. Из них 591 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 51 тыс. руб. - регионального.

Марина Окорокова