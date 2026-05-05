Вице-мэром Екатеринбурга по финансам планируют назначить экс-прокурора Суровцева

С 6 мая Вадим Суровцев займет должность заместителя главы администрации Екатеринбурга по бюджетной политике, сообщил источник «Ъ-Урал». Это место стало вакантным в начале апреля после ухода Анны Турунцевой. Она покинула пост по собственному желанию.

Фото: екатеринбург.рф

Как указано на сайте городской администрации, сейчас господин Суровцев возглавляет контрольно-ревизионное управление мэрии. Как писал «Ъ-Урал», с 2016 года Вадим Суровцев занимал пост прокурора Кургана, до этого работал начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства в региональной прокуратуре.

Напомним, Анна Турунцева работала в администрации Екатеринбурга с 1992 года, а на посту заместителя главы по бюджетной политике находилась с июля 2025 года по апрель 2026 года.

Мария Игнатова