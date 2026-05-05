В Саратовской области взлетел спрос на трактористов и ИИ-специалистов

В Саратовской области самыми востребованными профессиями стали трактористы и специалисты по нейросетям и искусственному интеллекту. Всего на программы обучения зарегистрировались 2,7 тыс. человек, сообщил региональный кадровый центр.

К занятиям приступили почти 700 учеников. Также в топ профессий вошли сварщики и специалисты по мониторингу в системе управления качеством продукции. Всего доступно более 170 направлений.

Из общего числа заявителей 2,16 тыс. человек подали заявления на обучение по нацпроекту «Кадры», еще 585 — по направлению службы занятости. Ранее в Саратове искали механизатора-тракториста на зарплату до 210 тыс. руб., главного специалиста ПТО и логиста по железнодорожным и мультимодальным перевозкам.

