Слушание дела о подготовке подрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане начнется 26 мая

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела в отношении 11 участников террористического сообщества, готовивших подрывы зданий МВД и ФСБ Дагестана в 2024 году, на 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Василий Дерюгин

Организатором террористического сообщества следствие считает Ямлихана Алиева (включен в перечень экстремистов и террористов в РФ), завербовавшего в свое формирование несколько человек на религиозной почве.

По версии следствия, подсудимые купили оружие и патроны, а также летом 2024 года на маркетплейсах заказали вещества и предметы для изготовления взрывчатки. Фигуранты планировали совершить взрывы в зданиях воинской части ВС РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ России на территории Дагестана. Для этого члены банды изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник. Взрывчатку обнаружили и обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Кристина Федичкина

