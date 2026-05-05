В Буденновске отец с сыном получили 1,7 млн рублей субсидии по поддельным документам

Буденновская межрайонная прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух руководителей сельхозпредприятия. Отец и сын признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

В суде установлено, что с мая по июнь 2023 года председатель сельскохозяйственной организации и его отец, занимавший должность исполнительного директора, приобрели подержанное промышленное оборудование, выпущенное в 1991 году и в 2018 году. Чтобы выполнить условия получения субсидии на возмещение части затрат консервного завода, мужчины изготовили подложные документы, указав, что техника произведена в 2022 году.

На основании сфальсифицированной документации предприятию из краевого бюджета выделили субсидию в размере более 1,7 млн руб. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет 9 месяцев до 3 лет.

По требованию надзорного ведомства причиненный бюджету ущерб возмещен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская