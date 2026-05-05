В Ставрополе с 5 по 7 мая ограничат движение транспорта

В Ставрополе в связи с подготовкой к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ограничения начнутся 5 мая с 06:00 до полуночи и продолжатся с 20:00 6 мая до 14:00 7 мая на следующих участках: улица М. Морозова от Артема до Маршала Жукова, улица Маршала Жукова от Ленина до М. Морозова.

Кроме того, 7 мая с 08:00 до 14:00 движение перекроют по улицам: Дзержинского от Пушкина до Октябрьской Революции, М. Морозова от Пушкина до Маршала Жукова, Маршала Жукова от Ленина до Дзержинского, Советской, Булкина, проспекту Октябрьской Революции, Артема от Ленина до Дзержинского, проспекту К. Маркса от Голенева до Октябрьской Революции, Суворова от К. Маркса до Ставропольской, Ставропольской от Суворова до Интендантского, Р. Люксембург от Дзержинского до К. Маркса, Кавалерийской от Дачной до Дзержинского.

Объехать закрытые участки можно по улицам: Ленина, Голенева, Маяковского, Пушкина, Комсомольской от Р. Люксембург до переулка Чкалова, Р. Люксембург от Ленина до Дзержинского, Дзержинского от Пушкина до Краснофлотской, Орджоникидзе, Войтика, Дзержинского от Голенева до Войтика.

На время действия ограничений приостановят работу троллейбусных маршрутов № 1, 2, 4, 9.

