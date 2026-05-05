«Бессмертный полк» в Тамбовской области пройдет онлайн

Ежегодная акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, пройдет в Тамбовской области онлайн. В правительстве региона уточнили, что это решение принято в целях безопасности.

Уточняется, что ключевым событием акции станет онлайн-шествие в 12:00 9 мая. В рамках него покажут фотографии участников Великой Отечественной войны со всей страны.

Присоединиться к акции можно до 6 мая через сайт движения или его социальные сети.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской и Воронежской областях «Бессмертный полк» также пройдет онлайн. Губернатор Курской области Александр Хинштейн накануне поручил чиновникам выставить фотографии героев в окнах зданий госучреждений и поменять аватарки в соцсетях на снимки своих ветеранов.

Алина Морозова