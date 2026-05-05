В воздухе Новороссийска не обнаружили загрязнений

В период с 29 апреля по 2 мая в атмосферном воздухе Новороссийска не зафиксировали загрязнений. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга КЛМЗОС Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно данным комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Новороссийска, 29 и 30 апреля, а также 1 и 2 мая загрязнение атмосферы города оценили как пониженное.

Специалисты не обнаружили превышений ПДК по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, а также диоксиду серы и формальдегиду.

София Моисеенко