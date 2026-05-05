В Саратовской области ввели особый противопожарный режим
С 5 мая по 31 октября 2026 года на землях лесного фонда Саратовской области вводится особый противопожарный режим. Такое постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.
Режим призван предотвратить лесные пожары. На этот период действует строгий запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, выжигание сухой растительности и сжигание мусора рядом с лесами. Также под запрет попадают сельскохозяйственные палы.
Местным властям поручено патрулировать населенные пункты и СНТ. Они должны обеспечить готовность водовозной и землеройной техники, а также усилить разъяснительную работу с жителями.