Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области ввели особый противопожарный режим

С 5 мая по 31 октября 2026 года на землях лесного фонда Саратовской области вводится особый противопожарный режим. Такое постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Фото: t.me / busargin_r

Фото: t.me / busargin_r

Режим призван предотвратить лесные пожары. На этот период действует строгий запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, выжигание сухой растительности и сжигание мусора рядом с лесами. Также под запрет попадают сельскохозяйственные палы.

Местным властям поручено патрулировать населенные пункты и СНТ. Они должны обеспечить готовность водовозной и землеройной техники, а также усилить разъяснительную работу с жителями.

Нина Шевченко