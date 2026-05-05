Центр Петербурга перекрыли из-за репетиции парада Победы

В Санкт-Петербурге 5 мая проходят масштабные ограничения дорожного движения в связи с репетицией парада Победы. Как сообщили в комитете по транспорту, движение по набережной Мойки у Певческого моста перекрыто на протяжении всего дня, а во второй половине дня закроют Миллионную улицу и проезд вдоль Дворцовой площади. Также действуют временные ограничения парковки.

Также действуют временные ограничения парковки

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Движение транспорта закрыто: с 8:00 до 19:00 — по четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и нечетной стороне от Певческого моста до Невского проспекта; с 14:00 до 18:00 — по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

Запрет остановки транспорта введен с полуночи до 19:00 на некоторых участках набережной Мойки, а также до полуночи в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

Генеральная репетиция парада состоится 7 мая, сам парад Победы — 9 мая. Ожидаются также временные ограничения движения в последующие дни подготовки. Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршруты.

Кирилл Конторщиков