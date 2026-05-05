Пожарные тушат возгорание в многоквартирном доме в центре Новороссийска

Пожар произошел утром 5 мая в многоквартирном доме на улице Рубина, 7 в Новороссийске. Как сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, на месте находятся экстренные службы.

Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова

«В настоящее время ведется активное тушение пожара. Специалисты делают все необходимое для скорейшей локализации возгорания»,— заявил замглавы Новороссийска.

Причины возникновения пожара в настоящее время неизвестны.

Кристина Мельникова

