Пожарные тушат возгорание в многоквартирном доме в центре Новороссийска
Пожар произошел утром 5 мая в многоквартирном доме на улице Рубина, 7 в Новороссийске. Как сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, на месте находятся экстренные службы.
Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова
«В настоящее время ведется активное тушение пожара. Специалисты делают все необходимое для скорейшей локализации возгорания»,— заявил замглавы Новороссийска.
Причины возникновения пожара в настоящее время неизвестны.