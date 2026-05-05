Доля импортных лекарств в Ростовской области снизилась до 46,9%

В Ростовской области зафиксировали снижение доли импортных лекарственных препаратов в аптечных продажах. В денежном выражении этот показатель сократился с 49,5% в 2024 году до 46,9% в 2025 году. В натуральном выражении (в упаковках) падение оказалось менее заметным — с 30,8% до 29,9%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

Наиболее выраженное замещение импорта отмечено в категории препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Их денежная доля опустилась с 43,4% до 38,9%, а в упаковках — с 28,9% до 28%. Доля импортных средств рецептурного сегмента впервые упала ниже половины рынка, снизившись в деньгах с 52,4% до 48%. В пересчете на упаковки показатель сократился почти на два процентных пункта — с 34% до 32,2%. Безрецептурный сегмент продемонстрировал незначительные изменения: в денежном выражении снижение составило с 45,8% до 45,3%, в упаковках — с 28,4% до 28,2%.

Параллельно в регионе наблюдается смещение покупательского спроса в сторону более дорогих медикаментов. Удельный вес препаратов стоимостью свыше 1 тыс. руб. за упаковку вырос с 35,6% до 38,6% в денежном выражении. В то же время доля самого дешевого сегмента — до 100 руб. — сократилась с 4,8% до 4,1%. Доля средств в диапазоне 100–500 руб. также уменьшилась — с 30,1% до 27,6%.

Мария Хоперская