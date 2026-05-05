Доходы консолидированного бюджета Геленджика выросли до 4,16 млрд рублей

За первый квартал 2026 года доходы консолидированного бюджета Геленджика увеличились на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 4,16 млрд руб. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Глава Геленджика заявил, что по итогам первого квартала город занял первое место в Краснодарском крае по темпам роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, а также третье место по темпам роста доходов консолидированного бюджета.

Доходы местного бюджета Геленджика выросли на 83,9% и достигли 2,58 млрд руб., налоговые и неналоговые доходы составили 1,18 млрд руб., продемонстрировав рост на 27,5%. Безвозмездные поступления в бюджет увеличились почти вдвое, составив 1,4 млрд руб.

В сферу ЖКХ в первом квартале года направили 924 млн руб., что оказалось в 8,4 раза больше, чем в прошлом году. На образование выделено 928 млн руб., еще 111 млн ушло на социальную политику.

