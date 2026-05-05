В Таганроге ремонт дороги на 1-й Котельной планируют завершить к сентябрю

В Таганроге ремонт дороги на улице 1-я Котельная могут завершить к сентябрю. Ранее жители города выражали недовольство состоянием дорожного покрытия на отрезке от улицы Дзержинского до улицы Железнодорожной. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Причиной повреждения асфальта стал ремонт трех аварийных участков канализационного коллектора, которые ведутся в этом районе. По данным властей, подрядная организация уже завершила технические работы на двух участках: между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-й Котельной протяженностью 271 м, а также по улице Мало-Почтовой между домами 46 и 32 протяженностью 156 м.

В настоящее время ремонтируется третий, самый протяженный участок коллектора от улицы Железнодорожной до улицы Мало-Почтовой. Его длина составляет более 1,1 метров. Объект, по словам госпожи Камбуловой, разбит на этапы: первый этап полностью завершен, на втором этапе протяженностью 399 м техническая готовность достигла 92%, третий этап длиной 555 м является заключительным. Завершение всех работ на коллекторе запланировано на третий квартал 2026 года.

Сейчас на участке ведется временная отсыпка дороги щебнем и фрезерованным асфальтобетонным ломом, однако полноценный ремонт покрытия возможен только после того, как с объекта уйдет тяжелая техника. Выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия на улице 1-й Котельной, как и завершение всех работ на коллекторе, запланированы до 1 сентября 2026 года.

Константин Соловьев