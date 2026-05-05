Жителя Челябинской области подозревают в незаконном использовании СИМ-боксов

Оперативники УФСБ России по Челябинской области и сотрудники ГУ МВД России по региону задержали 31-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном использовании СИМ-боксов (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ России по области.

Установлено, что местный житель обеспечивал функционирование незаконных СИМ-боксов. Настройка и координирование работы терминалов происходили дистанционно с помощью специализированного программного обеспечения. Действиями южноуральца руководили кураторы через мессенджер.

В четырех арендованных квартирах в Челябинске прошли обыски. Были изъяты мобильные устройства, четыре СИМ-бокса, портативные компьютеры и средства видеосвязи. Местный житель, как выяснили силовики, уже привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков.

Виталина Ярховска