В аэропортах Чувашии и Татарстана ввели ограничения на полеты

В аэропорту Чувашии и трех аэропортах Татарстана действуют ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничения на прием и вылет самолетов ввели в 00:29, а в аэропорту Бугульмы — в 06:29. В аэропорту Чебоксар ограничения вводились дважды: в 00:51 и в 06:50.

По сообщению Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью в республиках действовал режим ракетной опасности, позже его сняли. В Чувашии действует режим угрозы атаки БПЛА, в Татарстане его отменили.

Анна Кайдалова