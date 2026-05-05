В Красном Сулине 21-летняя пассажирка Volkswagen погибла в ДТП

В Красном Сулине 21-летняя пассажирка Volkswagen погибла в аварии. ДТП произошло в ночь на 5 мая на улице Сулинская, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen не справился с управлением транспортным средством, из-за чего съехал с дороги и врезался в ЛЭП. В результате случившегося автомобилиста госпитализировали с травмами, а его пассажирка скончалась на месте.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская