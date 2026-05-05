Оплата парковок через интернет в Петербурге работает с перебоями

Городской комитет по транспорту предупредил о затруднениях при оплате парковок через мобильный интернет. Проблемы наблюдаются при использовании банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе через Систему быстрых платежей. Альтернативные способы оплаты сохраняются.

По информации ведомства, на данный момент оплатить парковку без затруднений можно через приложение «Парковки Санкт-Петербурга» при использовании парковочного счета и привязанной банковской карты, а также с помощью SMS и паркоматов. Временные неполадки связывают с перебоями в работе мобильного интернета, которые фиксировались минувшей ночью на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Пользователям рекомендуется выбирать альтернативные способы оплаты до стабилизации работы сетей.

Кирилл Конторщиков