Жители Турции, Китая и Италии стали лидерами по заключению браков в Петербурге
Турция, Китай и Италия возглавили рейтинг стран, чьи граждане чаще других выбирали петербургские ЗАГСы для заключения брака в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. В десятку также попали Франция, Финляндия и Индия.
В десятку также попали Франция, Финляндия и Индия
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Господин Пиотровский добавил, что Петербург претендует на статус свадебной столицы РФ. По данным вице-губернатора, в 2025-м специально для росписи и торжества в город приехали более четырех тысяч иногородних.
Из-за ажиотажа был создан отдельный раздел на портале Visit Petersburg — «Петербург свадебный». Там разъясняют правила заключения брака для иногородних и иностранцев, публикуют перечни дворцов, адреса салонов и свадебные маршруты.