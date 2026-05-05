В Махачкале пострадавшие от наводнения подали 152 тыс. заявлений на получение помощи

Жители Махачкалы, чье здоровье и имущество пострадало в результате наводнения, подали более 152 тыс. заявлений на получение помощи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, на получение единовременной выплаты подали заявление 127,1 тыс. человек, на компенсацию за ущерб имуществу — 24,3 тыс. человек, на выплату за вред здоровью — 494 человека. Выплаты получили 3,3 тыс. жителей города.

Всего в городе были подтоплены 759 улиц, а также более 3,7 тыс. домов и столько же приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 238 человек.

Наталья Шинкарева