В Ростовской области прокуратура контролирует права граждан после воздушной атаки

В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов в Кашарском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители обеспечивают взаимодействие со всеми службами для оказания пострадавшим медицинской и иной помощи. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи жители одной из квартир частного дома были эвакуированы.

«Люди не пострадали, находятся у родственников. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка. Для уточнения последствий и оценки ущерба на место выехали специалисты администрации Кашарского района. Жителям будет оказана вся необходимая помощь»,— сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев