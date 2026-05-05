Челоблсуд оставил в СИЗО пристава из Сатки

Челябинский областной суд оставил без изменений решение о содержании под стражей заместителя старшего судебного пристава Саткинского отдела ГУ ФССП России по области Натальи Смышляевой. Она пробудет в СИЗО до 8 июня 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты пристава просили избрать в отношении обвиняемой иную меру пресечения, в том числе домашний арест. Но облсуд оставил в силе постановление Центрального районного суда Челябинска от 11 апреля 2026 года.

Наталью Смышляеву обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным источника, Наталья Смышляева неоднократно предоставляла директору частной охранной организации «Рубеж-К» Айдару Газимуллину сведения из закрытых баз данных ФССП. Кроме того, она помогала ему избегать ответственности за уклонение от уплаты задолженности и не исполнять судебные решения, а также снижала исполнительный сбор. Пристав получила от директора компании не менее 470 тыс. руб. по одному из выявленных эпизодов.

Виталина Ярховска