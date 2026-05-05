Двоих жителей КМВ осудили за попытку поджога военкомата

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал виновными в покушении на поджог военкомата (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) двоих жителей региона Кавказские Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В суде было установлено, осенью 2022 года, «являясь противниками ведения боевых действий», спланировали совершить поджог военкомата в Пятигорске. «В целях реализации задуманного злоумышленники изготовили из имевшихся компонентов самодельную зажигательную смесь, которую хранили в гараже одного из подсудимых»,— сказано в сообщении.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки от семи лет до 10 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Одному из подсудимых был назначен штраф в 50 тыс. руб.

