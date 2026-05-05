В селе Кунашакского округа при пожаре погибли два человека

При пожаре в селе Усть-Багаряк Кунашакского округа погибли хозяин дома и его гость. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло ночью с 4 на 5 мая. На улице Ключевая загорелись частный дом и хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. Были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Во время разведки внутри помещения обнаружили двоих погибших. Предположительно, это 66-летние хозяин дома и его гость. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении.

Виталина Ярховска