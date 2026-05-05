Глава СКР поручил доложить о проверке частного детсада в Ростовской области

В Ростовской области проводится проверка деятельности частного детского сада в Ростовской области в рамках дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, в эфире федерального канала появилась информация о том, что сотрудники частного детского сада следят за детьми ненадлежащим образом. «Отмечается, что ранее на детское учреждение поступали жалобы, в том числе на антисанитарию, некомпетентность сотрудников и отсутствие у него соответствующей лицензии»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева