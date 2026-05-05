В Каспийске будет открыт бюст Сталина

На территории завода «Дагдизель» в Каспийске 6 мая пройдет торжественное открытие бюста Иосифа Сталина. Об этом сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Открытие бюста приурочено к 81-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. «Иосиф Виссарионович Сталин, будучи Верховным Главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны, сыграл ключевую роль в истории нашей Родины. Мы верим, что этот памятник станет символом героизма нашего народа и связующим звеном между поколениями»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева