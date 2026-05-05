В Челябинске начали отключать отопление

В Челябинске с 4 мая подача тепла для отопления в жилые дома, учреждения социальной сферы и административные здания прекращается. Об этом сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

Оперативный персонал компании начал выполнять необходимые переключения на сетях и центральных тепловых пунктах. Специалисты управляющих организаций начали отключать внутридомовые системы отопления многоквартирных домов. Решение о прекращении отопления в городе принято на основании прогноза погоды мэром Алексеем Лошкиным.