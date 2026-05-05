Один рейс отменен и три задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» из-за ограничений на полеты, введенных в ночь на 5 мая, отменен один регулярный рейс, и еще три задерживаются. Пассажиров отмененного рейса в Санкт-Петербург по решению авиакомпании направят в Пулково другими рейсами после снятия ограничений, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Задерживаются рейсы в Москву, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По данным Росавиации, ограничения на полеты для обеспечения безопасности ввели вчера около 23:50. Они пока не сняты.

Галина Шамберина