Начальником полиции Челябинска стал исполнявший обязанности главы управления

Начальником УМВД России по Челябинску стал подполковник полиции Александр Рябоконь. С февраля он исполнял обязанности главы управления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Александр Рябоконь окончил Челябинский юридический институт МВД России и Академию МВД России. С 2009 по 2019 годы проходил службу в Варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. Затем был назначен заместителем начальника ОМВД России по Варненскому району, а с марта 2022 года возглавлял Еткульское ОМВД. В декабре 2024-го стал начальником Коркинского отдела полиции. С февраля 2026 года был исполняющим обязанности начальника полиции Челябинска.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре прошлого года после служебной проверки уволили Андрея Меньшенина, занимавшего пост начальника УМВД России по Челябинску. Его отстранили от работы примерно в то же время, когда задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Временно исполняющим обязанности руководителя УМВД после Андрея Меньшенина был заместитель начальника Михаил Власов.

Виталина Ярховска