По факту гибели пяти человек на пожаре в Выксе возбуждено уголовное дело

Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина в городе Выксе Нижегородской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в региональном СУ СКР.

В региональном ГУ МЧС добавили, что на момент прибытия первых спасателей дом горел по всей площади — 80 кв. м. Личности погибших и причину возгорания устанавливают.

Галина Шамберина