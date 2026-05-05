Умер бывший первый секретарь Ростовского обкома КПСС Борис Володин

На 95 году жизни скончался Борис Володин, занимавший должность первого секретаря Ростовского обкома КПСС в 1986-1990 годах. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Господин Володин является Героем Социалистического труда. «Трудовой путь Бориса Михайловича Володина ознаменован большими достижениями в области сельского хозяйства, развития Ростовской области и Ставропольского края»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева