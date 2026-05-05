Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

Вечером и ночью в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, жертв нет. Однако в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района жители одной из квартир частного дома были эвакуированы. «Люди не пострадали, находятся у родственников. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка. Для уточнения последствий и оценки ущерба на место выехали специалисты администрации Кашарского района. Жителям будет оказана вся необходимая помощь»,— уточнил господин Слюсарь.

Наталья Шинкарева