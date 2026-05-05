Ночью в ХМАО впервые был введен режим ракетной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) ночью 5 мая в первый раз был введен режим ракетной опасности. Информация об его установлении была опубликована в Max губернатора Руслана Кухарука в 4:42, о снятии — в 5:23.

После введения ответственные службы и ведомства были приведены в режим повышенной готовности. Во время действия режима рекомендовалось оставаться дома или найти укрытие. Глава региона попросил сообщать о подозрительных объектах по номеру 112, но не трогать или перемещать обломки БПЛА. Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках запрещено.

Ночью в соседней Свердловской области также действовал режим ракетной опасности. В последние дни на территории региона режим беспилотной опасности вводился несколько раз, при этом 25 апреля в Екатеринбурге дрон атаковал жилой дом.

Напомним, в прошлом году в Югре выделили 395 млн руб. на обновление аэропортов и защиту от беспилотников. Деньги для закупки нового оборудования из окружного бюджета были направлены компании «Юграавиа».

Ирина Пичурина