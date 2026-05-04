Горизбирком Петербурга закупает ДМС на 32 млн рублей для 466 сотрудников
Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявила тендер на добровольное медицинское страхование лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих. Максимальная цена контракта — 32,28 млн рублей. Полисами ДМС сроком на один год должны быть обеспечены 466 человек, включая членов семей некоторых категорий сотрудников. Заявки принимаются до 20 мая, сообщается на Госзакупках.
Согласно конкурсной документации, программа страхования предполагает разделение застрахованных на четыре группы. Для сотрудников, отнесенных к 1-й и 3-й группам, страхование распространяется также на членов их семей: супругов, детей до 18 лет и студентов-очников до 23 лет. Лица, отнесенные к 4-й группе, страхуются без учета родственников.
Полис ДМС должен покрывать первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и на дому, специализированную стоматологическую помощь, скорую медицинскую помощь и лечение в стационаре. Контракт охватывает сотрудников 64 территориально-избирательных комиссий. Итоги конкурса подведут 28 мая. Срок оказания услуг — один год со дня выдачи полисов.