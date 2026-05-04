Не состоялись третьи торги на ремонт драмтеатра в Белгороде за 646 млн рублей

Третьи торги по капитальному ремонту здания Белгородского государственного академического драматического театра имени Михаила Щепкина были признаны несостоявшимися. Причиной, как и ранее, послужило отсутствие поданных заявок. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 646,5 млн руб., а размер аванса — 26,9% от итоговой суммы. Срок окончания выполнения работ был установлен на 10 декабря 2028 года.

Работы были разделены на три этапа. На первом будущий подрядчик должен был скорректировать проектную и рабочую документацию и выполнить инженерные изыскания в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта. На втором этапе исполнитель принял бы на себя обязательства выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с графиком. Третий этап заключался в поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации театра.

Демонтажные и общестроительные работы предстояло выполнить в шестиэтажном здании площадью 9,6 тыс. кв. м и вместимостью 642 человека. Необходимо было также обновить системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, обогрева кровли, пожарной и охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и структурированной кабельной сети, а также благоустроить территорию.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что не состоялся второй аукцион по капремонту драмтеатра. Начальная цена контракта составляла 653,9 млн руб., на торги не поступило ни одной заявки. На первом аукционе в марте максимальная цена подряда была выше — 724 млн руб. Однако он не состоялся по той же причине — потенциальные подрядчики не проявили интереса к объекту.

Егор Якимов