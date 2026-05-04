Не состоялись третьи торги на ремонт драмтеатра в Белгороде за 646 млн рублей

Тендер на ремонт белгородского драмтеатра снова не состоялся
Третьи торги по капитальному ремонту здания Белгородского государственного академического драматического театра имени Михаила Щепкина были признаны несостоявшимися. Причиной, как и ранее, послужило отсутствие поданных заявок. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляла 646,5 млн руб., а размер аванса — 26,9% от итоговой суммы. Срок окончания выполнения работ был установлен на 10 декабря 2028 года.
Работы были разделены на три этапа. На первом будущий подрядчик должен был скорректировать проектную и рабочую документацию и выполнить инженерные изыскания в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта. На втором этапе исполнитель принял бы на себя обязательства выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с графиком. Третий этап заключался в поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации театра.
Демонтажные и общестроительные работы предстояло выполнить в шестиэтажном здании площадью 9,6 тыс. кв. м и вместимостью 642 человека. Необходимо было также обновить системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, обогрева кровли, пожарной и охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и структурированной кабельной сети, а также благоустроить территорию.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что не состоялся второй аукцион по капремонту драмтеатра. Начальная цена контракта составляла 653,9 млн руб., на торги не поступило ни одной заявки. На первом аукционе в марте максимальная цена подряда была выше — 724 млн руб. Однако он не состоялся по той же причине — потенциальные подрядчики не проявили интереса к объекту.