Новгородская облдума хочет разрешить алкоголь на плавучих кафе

Депутаты Новгородской областной думы внесли в Государственную Думу законопроект, разрешающий розничную продажу алкоголя в ресторанах и кафе, расположенных на плавучих объектах. В случае принятия документа заведения на дебаркадерах, плавучих домах и понтонах смогут на законных основаниях подавать спиртные напитки. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года, пишет «Парламентская газета».

Как указывают авторы инициативы, действующее законодательство разрешает продажу алкоголя в объектах общепита на морских и речных судах, а также на воздушных судах. Однако плавучие объекты — дебаркадеры, плавучие гостиницы, рестораны, понтоны и аналогичные сооружения — не относятся к судам, а классифицируются как нестационарные торговые объекты, где розничная продажа спиртного запрещена.

Законопроект устраняет этот правовой пробел, предлагая не распространять запрет на розничную торговлю алкоголем при оказании услуг общественного питания на плавучих объектах. В пояснительной записке отмечается, что мера позволит поддержать бизнес в сфере водного туризма и общественного питания, особенно в регионах с развитой речной инфраструктурой. Документ зарегистрирован в Госдуме 4 мая.

Кирилл Конторщиков