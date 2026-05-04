В Югре экс-пристава будут судить за подлог и превышение полномочий

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Она обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в окружной прокуратуре.

По версии следствия, пристав вела исполнительные производства по конфискации автомобилей у пяти жителей Ханты-Мансийска, осужденных за пьяное вождение, но не приняла мер по их изъятию.

Следствие полагает, что вместо исполнения судебных решений она прекратила исполнительные производства и внесла в документы недостоверные сведения об аресте автомобилей и их передаче в собственность государства.

