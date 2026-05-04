Авиакомпания Utair с 1 июня запустит рейсы из Сургута в Курган

Авиакомпания Utair с 1 июня открывает регулярные рейсы по маршруту Сургут — Курган, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Сургута планируется в 04:15, обратный рейс из Кургана — в 07:30. Время в пути составит около 2 часов 25 минут. Цена за билет начинается от 7,4 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Utair с июня начнет выполнять прямые рейсы в Геленджик из Сургута и Тюмени.

Полина Бабинцева