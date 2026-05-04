Изготовленный в Петербурге орден Святого Георгия выставили на торги за 6 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» 7 мая проведет торги, приуроченные ко Дню Победы. Центральным лотом петербургской коллекции станет Знак ордена Святого Георгия 1-й степени конца 1860-х годов со стартовой ценой шесть млн рублей. Также на аукцион выставят коллекцию из 285 документов военных лет с письмами маршалов Жукова, Рокоссовского и Василевского, оцениваемую в 2,5 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стартовая цена лота составляет шесть млн рублей

Фото: Аукционный дом «Литфонд» Стартовая цена лота составляет шесть млн рублей

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Литфонда», золотой крест был изготовлен в Санкт-Петербурге около 1869 года специально для Георгиевских наверший образца 1867–1875 годов. До 1917 года было выпущено всего около 100 экземпляров подобных знаков, что делает лот крайне редким и обладающим музейной ценностью.

Коллекция военных документов охватывает период с 1930-х по 1980-е годы и отражает хронику войны с 22 июня 1941 года до взятия Берлина и послевоенного устройства мира. В собрание входят письма, фотографии, телеграммы и автографы, включая правительственные телеграммы и конверты Победы, отправленные из Берлина 9 мая 1945 года.

Кирилл Конторщиков