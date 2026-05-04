Главные новости за 4 мая. Новороссийск

Утром 4 мая на трассе в сторону Кабардинки перекрыли движение большегрузов из-за сильного ветра. В настоящее время ограничения сняты.

Из-за непогоды в Новороссийске упали более 20 деревьев. Скорость порывов ветра в отдельных районах достигала 29 м/с.

Участникам ВОВ из Геленджика выплатили по 1 млн руб., сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Последствия непогоды 4 мая устраняли в Анапе. В городе зафиксированы падения деревьев и крупных веток.

Чистый убыток «Новоросметалла» вырос до 5,1 млрд руб. по итогам 2025 года.

Частную школу-пансион с круглосуточным пребыванием детей и подростков закрыли за нарушения в Анапе.

Власти Новороссийска выделили 18 млн руб. из муниципального бюджета на грейдирование дорог в текущем году.

В Цемдолине обустроят систему ливнеотведения за 5,2 млн руб. из городского бюджета Новороссийска.