Главные новости за 4 мая. Сочи

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по очистке трех участков береговой полосы, где ранее были выявлены локальные выбросы нефтепродуктов. Уборка полностью завершена в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небуг.

Сочинскому предпринимателю Рубену Татуляну, известному как Робсон, предъявлен новый эпизод обвинения в рамках уголовного дела, связанного со строительством апарт-отеля «Горизонт» в Адлере. По данным следствия, речь идет о хищении денежных средств граждан, привлеченных для реализации проекта.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атак беспилотников. Общий объем собранного и вывезенного мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси превысил 17 тыс. кубометров.

Спрос на отдых в Сочи в период майских праздников в 2026 году сократился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ключевых причин эксперт назвал сокращенное количество выходных дней в начале мая, а также логистические сложности для туристов, планирующих короткие поездки.

Страховой рынок на данный момент не представил единой оценки ущерба, причиненного после серии апрельских событий в Туапсе. Процесс определения масштабов последствий продолжается, поскольку в настоящее время ведется первичный сбор информации, работают профильные комиссии, а пострадавшие жители продолжают оформлять документы и уточнять объем повреждений.

Жертвой дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 1 мая в Адлерском районе, оказалась 51-летняя Елена Рыбалко — бывшая участница команды КВН «Утомленные солнцем». Водитель автомобиля Toyota Colub совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.