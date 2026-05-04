Ростовская область расширила льготное кредитование на животноводство

В Ростовской области расширили льготное кредитование для отраслей животноводства. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, новые условия позволят хозяйствам, работающим в сфере животноводства и мясного скотоводства, привлечь более 2 млрд руб. заемных средств. Господин Слюсарь отметил, что аграрии уже получили около 4 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов на весенние полевые работы, еще на 3 млрд руб. заключены соглашения. В рамках федеральных лимитов хозяйства региона смогут дополнительно привлечь до 12 млрд руб. кредитов.

Кроме того, власти направили 390 млн руб. на субсидирование страхования в растениеводстве и поддержку переработки молока. В регионе продолжают выплаты по зерновой субсидии, в ближайшее время власти планируют запустить поддержку овощеводства, картофелеводства и страхования в животноводстве.

В 2026 году Ростовской области одобрили лимит в 2,9 млрд руб., из которых 1,28 млрд руб. предназначены для новых льготных кредитов. Ставки составляют 6,65% годовых для приоритетных направлений и 9,75% — для остальных.

По оценкам властей, это позволит привлечь более 20 млрд руб. кредитных средств, в том числе свыше 14 млрд руб. — на проведение весенних полевых работ. В 2025 году аграрии региона привлекли 38,2 млрд руб. льготных кредитов, а на поддержку растениеводства направили 2,2 млрд руб. субсидий. Под урожай 2026 года озимыми культурами в регионе засеяли 2,87 млн га.

Валерий Климов